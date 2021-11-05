Ремонт квартиры: основные разновидности и их преимущества

Обновление ремонта в собственном доме может стать первоочередной задачей после покупки объекта недвижимости.

Обновление ремонта в собственном доме может стать первоочередной задачей после покупки объекта недвижимости. Бывают и такие ситуации, когда текущее исполнение квартиры просто надоедает и хочется чего-то нового. Группа специалистов из компании «NewStroy» готовы оценить каждое из предложений, чтобы по итогу подготовить проект и реализовать его с высокой точностью.

Команда мастеров – это многолетний опыт, новые технологии и профессионализм. Если кто-то не знает, где заказать ремонт квартиры, то следует воспользоваться сайтом newstroy.com.ua, где есть актуальные цены и фотографии до и после ремонта. Предварительную информацию перед заказом предоставят консультанты и менеджеры компании.

Виды ремонта

Есть несколько вариантов исполнения нового объекта и каждый из них подбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений:

Косметический ремонт . Самый экономный вариант для «освежения» стен, потолка и пола. Проводятся лишь отделочные работы; Капитальный ремонт . Отличная возможность обновить коммуникации, проводку, напольное покрытие, двери, а также изменить планировку; Ремонт под ключ . Заказчик доверяет все действия специалистам от начала проектирования до вывоза строительного мусора; Евроремонт . Особый вид ремонта, когда участие в процессе принимает опытный дизайн, а зонирование объекта происходит по европейским нормам.

Специалисты готовы выполнять малярные и штукатурные работы, поклейку обоев и укладку плитки, гипсокартонные работы, укладку ковролина и многое другое.

Дизайнерский ремонт

Особый вид ремонтно-отделочных работ, когда применяется особая концепция и во время ремонта мастера соответствуют ей на 100%. Предусматривается грамотное зонирование, выполняется перепланировка, а также используется встроенная техника и особая мебель, разработанная по индивидуальному заказу. Чаще всего применяются креативные и смелые идеи.

Особенности сотрудничества

На первых этапах менеджеры компании «NewStroy» оценивают объект и проводят консультацию. В дальнейшем анализируется объем выполняемых работ и формируются приблизительные сроки реализации проекта. Создается смета и если клиент согласен с ней, то подписывается договор сотрудничества.

После каждого выполненного этапа подготавливается отчет. Клиент наглядно увидит, что выполнили мастера, и какой объем работ остался. Оплата осуществляется поэтапно или с авансом и полным расчетом по окончанию работы.