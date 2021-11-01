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09:07 06 Ноября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети

В результате аварии на загородной трассе погибло трое, включая двоих детей.

В салоне авто находилась семья из семи человек

Об этом сообщает полиция Николаевской области в Facebook.

Ночью, 6 ноября, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи села Шевченкове Витовского района произошло смертельное ДТП – столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В салоне авто находилась семья из семи человек.

После удара ВАЗ перевернулся и угодил в кювет

В результате аварии, сразу после столкновения, погибло три человека – водитель и двое его детей возрастом 5 и 3 года.

Остальные члены семьи, включая маму семейства и троих детей, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель Chevrolet Lacetti существенно не пострадал, отделавшись шоком и ушибами

По факту случившегося ведется расследование. В полиции возбудили уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как ранее сообщали Власти, виновники резонансного ДТП в Харькове в октябре 2017 года Елена Зайцева и Геннадий Дронов выплачивают потерпевшим по несколько десятков гривен в месяц.

Источник:
Тэги: дтп, дети, жертвы, смертельное ДТП, Николаевская область
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