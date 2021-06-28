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18:51 06 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Португалии узаконили право на эвтаназию

Парламент Португалии одобрил законопроект, легализующий эвтаназию.

Законопроект одобрил Парламент Португалии, он вступит в действие после того, как его подпишет президент

Об этом сообщает «AP».

У граждан Португалии вскоре появится легальное право лишить себя жизни. Речь идет о людях с инвалидностью, людях страдающих от невыносимых болей, а также о перенесших серьезные травмы или увечья. Законопроект одобрил Парламент Португалии, он вступит в действие после того, как его подпишет президент страны Марселу Ребеллу ди Соузу.

Ранее законопроект был заблокирован Конституционным судом Португалии из-за расплывчатых формулировок, описывающие обстоятельства, при которых пациенту будет предоставляться право на эвтаназию.

Так, согласно новой версии законопроекта, эвтаназия возможна при наличии у пациента серьезной травмы, увечий или инвалидности, которые не позволяют справится с выполнением повседневных задач, и делают пациента зависимым от других людей или технологий.

Однако право на смерть не будет работать, если есть вероятность того, что тяжелое состояние пациента в будущем изменится и станет лучше.

Как ранее сообщали Власти, Испания легализовала эвтаназию.

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Тэги: Португалия, эвтаназия
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