В Португалии узаконили право на эвтаназию
Парламент Португалии одобрил законопроект, легализующий эвтаназию.
Об этом сообщает «AP».
У граждан Португалии вскоре появится легальное право лишить себя жизни. Речь идет о людях с инвалидностью, людях страдающих от невыносимых болей, а также о перенесших серьезные травмы или увечья. Законопроект одобрил Парламент Португалии, он вступит в действие после того, как его подпишет президент страны Марселу Ребеллу ди Соузу.
Ранее законопроект был заблокирован Конституционным судом Португалии из-за расплывчатых формулировок, описывающие обстоятельства, при которых пациенту будет предоставляться право на эвтаназию.
Так, согласно новой версии законопроекта, эвтаназия возможна при наличии у пациента серьезной травмы, увечий или инвалидности, которые не позволяют справится с выполнением повседневных задач, и делают пациента зависимым от других людей или технологий.
Однако право на смерть не будет работать, если есть вероятность того, что тяжелое состояние пациента в будущем изменится и станет лучше.
Как ранее сообщали Власти, Испания легализовала эвтаназию.