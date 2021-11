Восемь погибших и сотни пострадавших на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта. Видео

По словам властей Техаса, всего за медицинской помощью во время фестиваля обратилось около трехсот человек. Среди причин называют тепловой удар, удушение, алкогольное отравление и передозировку наркотиками, пишет The Guardian.

Трагическое ЧП произошло в пятницу, 5 ноября, на международном музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне. Хедлайнером его был Трэвис Скотт – популярный американский рэпер, певец, автор песен и музыкальный продюсер и уроженец Хьюстона. Когда фанаты толпой двинулись к сцене, на которой появился Трэвис Скотт, возникла сильнейшая давка – одни начали падать, а другие продолжали бежать в панике.

«Толпа начала сжиматься к передней части сцены, что вызвало некоторую панику и стало причиной некоторых травм. Люди начали выпадать, терять сознание, и это создавало дополнительную панику», – рассказал начальник пожарной охраны Хьюстона. Шоу было отменено вскоре после того, как несколько человек получили травмы.

Старший офицер полиции Хьюстона находился в первых рядах толпы. Он сказал, что, похоже, всплеск «произошел сразу». «Внезапно несколько человек упали на землю, у них произошла остановка сердца или обморок», – сказал он.

Тревис Скотт несколько раз останавливался во время своего 75-минутного сета, когда замечал фанатов в беде. Он попросил охрану убедиться, что с ними все в порядке, и помочь им выбраться из толпы. Машины скорой помощи с мигающими огнями и сигнализацией несколько раз прорывались сквозь толпу.

Crazy Mad people still dancing but don't even give way to #ambulance.#AstroWorld2021 Festival. At least 8 confirmed fatalities and 100+ inquired.

#panic #injuries #Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #Houston #KHOU11 pic.twitter.com/vqW4rMsjWw

