Восемь погибших и сотни пострадавших на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта. Видео

Это наибольшее количество смертей, случившихся на концертах в США за последние 20 лет.

Шоу было отменено вскоре после того, как несколько человек начали получать травмы



По словам властей Техаса, всего за медицинской помощью во время фестиваля обратилось около трехсот человек. Среди причин называют тепловой удар, удушение, алкогольное отравление и передозировку наркотиками, пишет The Guardian.

Трагическое ЧП произошло в пятницу, 5 ноября, на международном музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне. Хедлайнером его был Трэвис Скотт – популярный американский рэпер, певец, автор песен и музыкальный продюсер и уроженец Хьюстона. Когда фанаты толпой двинулись к сцене, на которой появился Трэвис Скотт, возникла сильнейшая давка – одни начали падать, а другие продолжали бежать в панике.

«Толпа начала сжиматься к передней части сцены, что вызвало некоторую панику и стало причиной некоторых травм. Люди начали выпадать, терять сознание, и это создавало дополнительную панику», – рассказал начальник пожарной охраны Хьюстона. Шоу было отменено вскоре после того, как несколько человек получили травмы.

Старший офицер полиции Хьюстона находился в первых рядах толпы. Он сказал, что, похоже, всплеск «произошел сразу». «Внезапно несколько человек упали на землю, у них произошла остановка сердца или обморок», – сказал он.

Тревис Скотт несколько раз останавливался во время своего 75-минутного сета, когда замечал фанатов в беде. Он попросил охрану убедиться, что с ними все в порядке, и помочь им выбраться из толпы. Машины скорой помощи с мигающими огнями и сигнализацией несколько раз прорывались сквозь толпу.

«Очевидно, что это очень трагическая ночь», – сказала Лина Идальго, судья округа Харрис . – Наши сердца разбиты. Однако сегодня вечером необходимо сосредоточить внимание на семьях и жизнях, которые мы потеряли. Многие из них очень молоды, трагически молоды».

На фестивале присутствовало около 50 000 человек. Astroworld был двухдневным фестивалем, но субботние выступления были отменены. Билеты на мероприятие были полностью распроданы. Организаторы мероприятия организовали присутствие медицинских подразделений, но как только начался всплеск толпы, эти подразделения стали быстро переполнеными.

Начальник полиции Хьюстона, призвал к спокойствию и призвал людей не торопиться с выводами. «Я думаю, что очень важно, чтобы никто из нас не спекулировал. Сегодня никто не знает ответов на все вопросы », – сказал он, добавив, что вокруг этого события ходило несколько слухов, которые будут расследовать власти. «Мы собираемся провести расследование и выяснить, потому что это несправедливо по отношению к продюсерам и всем остальным участникам, пока мы не выясним, что произошло и что вызвало всплеск. Мы не знаем, но мы узнаем».

Это было наибольшее количество смертей на концертах в США после пожара в ночном клубе Station, в результате которого в Род-Айленде погибло 100 человек в 2003 году. В 1979 году 11 человек погибли и около двух десятков получили ранения, когда тысячи фанатов пытались попасть в колизей на набережной Цинциннати, чтобы посмотреть на исполнителя.

Ранее Власти писали, что в Швеции перед концертом в честь группы ABBA погибли два человека.

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