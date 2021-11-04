Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года

Американский актер Крис Эванс появится на обложке журнала People как «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих».

Крис Эванс должен был получить звание еще в прошлом году.



Об этом сообщил сайт Page Six.

Актер известен по роли Капитана Америки во франшизе «Мстители».

Издание утверждает, что Эванса должны были объявить «самым сексуальным мужчиной» еще в прошлом году, но этого не случилось из-за скандала, связанного с обнаженными фото в Instagram.

Журнал People с 1985 года выбирает самого сексуального мужчину в мире. Среди тех, кто получал этот титул – Мэл Гибсон, Брэд Питт, Шон Коннери, Том Круз, Джордж Клуни, Дэвид Бекхэм. В прошлом году этого титула удостоился американский актер Майкл Б. Джордан.

Ранее Власти писали, что пользователи Всемирной сети выбрали самого сексуального актера 2020 года. Больше всего голосов набрал шотландец Сэм Хьюэн.

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