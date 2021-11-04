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16:45 06 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года

Американский актер Крис Эванс появится на обложке журнала People как «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих».

Крис Эванс должен был получить звание еще в прошлом году.

Об этом сообщил сайт Page Six.

Актер известен по роли Капитана Америки во франшизе «Мстители».

Издание утверждает, что Эванса должны были объявить «самым сексуальным мужчиной» еще в прошлом году, но этого не случилось из-за скандала, связанного с обнаженными фото в Instagram.

Журнал People с 1985 года выбирает самого сексуального мужчину в мире. Среди тех, кто получал этот титул – Мэл Гибсон, Брэд Питт, Шон Коннери, Том Круз, Джордж Клуни, Дэвид Бекхэм. В прошлом году этого титула удостоился американский актер Майкл Б. Джордан.

Ранее Власти писали, что пользователи Всемирной сети выбрали самого сексуального актера 2020 года. Больше всего голосов набрал шотландец Сэм Хьюэн.

Источник:
Тэги: СМИ, актер, самый сексуальный
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