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Главная » Мир » Происшествия
11:33 07 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Италии суд вынес приговор 70 мафиози

В Италии суд вынес приговор членам мафиозной группировки «Ндрангета». Судья Клаудио Парис вынес 91 приговор, 70 из них были обвинительными.

Судебный процесс проводится в специально оборудованном помещении.

Об этом пишет Немецкая волна.

Шестерых мафиози приговорили к максимальному 20-летнему заключению. Среди них был 62-летний Паскуале Галлоне, правая рука босса группировки Луиджи Манкузо, и Грегорио Ниглиа, осужденный за покупку оружия и вымогательство.

Суд может длиться два года или больше.

Присутствуют более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов, а также беспрецедентные 58 государственных свидетелей, готовых нарушить кодекс молчания и раскрыть секреты клана.

Судебный процесс проводится в Калабрии, беднейшем регионе Италии.

Ранее Власти писали, что в Италии начинается самый большой за 30 лет судебный процесс над мафией.

Источник:
Тэги: суд, мафия, Италия
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