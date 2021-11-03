Украина получила почти 3 млн доз вакцины Moderna

В рамках программы COVAX в Украину доставили 2,9 млн доз вакцины Moderna.

ЮНИСЕФ поставил в Украину в общей сложности 7 415 810 доз вакцин



Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В рамках глобальной инициативы COVAX от детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину было доставлено 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

«Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Благодаря программе COVAX, ЮНИСЕФ поставил в Украину в общей сложности 7 415 810 доз вакцин производителей Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

Как ранее сообщали Власти, на Львовщине утилизируют 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

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