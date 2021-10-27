Зеленский поздравил социальных работников с профессиональным праздником
Президент поблагодарил работников социальной сферы за их труд, а также пожелал дальнейших свершений во имя Украины.
Поздравление было опубликовано на сайте президента Украины.
Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. В 2021 году эта дата приходится на 7-е число.
Президент Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником около 150 тысяч сотрудников украинских социальных служб и оценил их вклад для Украины.
«В этот день отмечаем людей, избравших для себя делом жизни нелегкую гуманистическую миссию – постоянную, многогранную и всестороннюю поддержку и защиту всех, кто больше всего нуждается в нашем обществе», – написал Зеленский.
Президент также отметил, что благодаря профессионализму и труду соцработников социальная сфера «будет модернизирована и развита в соответствии с мировыми стандартами и вызовами настоящего, социальные услуги и поддержка станут доступными всем, кто нуждается в заботе и заботе».
Зеленский пожелал работникам соцсферы здоровья, благополучия и дальнейших свершений во имя Украины.
Как ранее сообщали Власти, депутат Верховной Рады поздравил Путина с днем рождения.