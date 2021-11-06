Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей

Водитель легкового ВАЗа столкнулся с грузовиком DAF.

Водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF



Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Черкасской области.

Смертельно ДТП произошло вечером, 6 ноября недалеко от села Ситники, Черкасского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет, после чего грузовик загорелся.

В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Следствие продолжается.

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.

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