НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:09 07 Ноября 2021 Просмотров 163   КомментариевКомментарии

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей

Водитель легкового ВАЗа столкнулся с грузовиком DAF.

Водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Черкасской области.

Смертельно ДТП произошло вечером, 6 ноября недалеко от села Ситники, Черкасского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет, после чего грузовик загорелся.

В кювете грузовик загорелся

В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области.

Водитель ВАЗа скончался на месте происшествия

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Следствие продолжается.

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.

Источник:
Тэги: дтп, жертвы, Черкасская область, смертельное ДТП
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.11.2021 09:07
В Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети
ТОР
01.11.2021 13:21
Под Луцком столкнулись BMW и Volkswagen: двое погибших, трое раненых
ТОР
28.10.2021 13:08
На Волыни автомобиль влетел в столб и перевернулся: погибла 17-летняя девушка
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com