Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей
Водитель легкового ВАЗа столкнулся с грузовиком DAF.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Черкасской области.
Смертельно ДТП произошло вечером, 6 ноября недалеко от села Ситники, Черкасского района.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет, после чего грузовик загорелся.
В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Следствие продолжается.
Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.