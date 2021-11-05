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18:32 07 Ноября 2021 0 Комментарии
В Украине вакцинировано более 11 млн человек
В общей сложности в стране было сделано 19 259 252 доз вакцины.
За минувшие 24 часа вакцинировано более 131 тыс. украинцев
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине с начала кампании в общей сложности было сделано 19 259 252 доз вакцины. Из них одну дозу вакцины получили 11 354 679 человек, а полностью иммунизированы или получили две дозы – 7 904 573 человека.
За минувшие 24 часа вакцинировано более 131 тыс. украинцев.
Таким образом, план Министерства здравоохранения по увеличениям темпов вакцинации выполняется вполне успешно.
Как ранее сообщали Власти, в Минздраве назвали новые профессии для обязательной вакцинации.
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Тэги: Минздрав, статистика, вакцинация
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