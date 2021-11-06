«Дженоа» объявил о назначении Шевченко новым главным тренером

Бывший тренер сборной украины Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского клуба «Дженоа».

Шевченко подписал контракт с



О назначении легендарного украинского специалиста сообщила пресс-служба клуба в Twitter, разместив там пост с украинским флагом.

В свою очередь, Шевченко сделал репост этого сообщения, добавив ‘эмодзи с клубными цветами “грифонов”.

Таким образом он подтвердил, что назначение, которое обсуждали в футбольном мире в последние дни, таки состоялось.

По информации спортивных журналистов, контракт продлится до 2024 года. Шевченко в новом клубе будет получать около € 2 млн в год плюс бонусы.

На данный момент «Дженоа» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб из Генуи заработал всего 9 очков в 12 встречах. От зоны вылета его отделяет всего одно очко.

Как писали Власти, клуб из Серии А «Дженоа» должен уволить Давиде Баллардини, который является главным тренером с декабря 2020 года и может назначить на эту должность украинца Андрея Шевченко.

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