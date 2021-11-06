На Донбассе оккупанты атаковали ВСУ с беспилотников: один БПЛА сбит
На Донбассе в районе населенного пункта Болотное украинские военные сбили ударный беспилотник террористов.
Об этом в Telegram сообщила Украинская делегация в трехсторонней контактной группе. Вражеский БПЛА был успешно атакован 6 ноября в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.
Кроме того, 7 ноября на направлениях Саханка-Водяное, Пикузы-Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.
«Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины”, – сказано в сообщении.
Украинская делегация напомнила, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20.
“Также, мы напоминаем, что Вооруженные Силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей”, — сказано в сообщении.
Ранее Власти писали, что украинские военные на Донбассе впервые использовали турецкий беспилотник для уничтожения вражеского артиллерийского орудия.