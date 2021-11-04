Из Турции не выпускают украинских туристов из-за самоубийства их товарища

Украинские туристы уже три недели не могут покинуть страну из-за самоубийства одного из участников их группы – людей не выпускают турецкие правоохранители.

Трагедия случилась на третий день путешествия



Об этом в Facebook рассказала туристка Ирина Громыко. Сборная группа украинских туристов из ровно, Киева и Запорожья прилетела в курортную страну еще 15 октября и отправилась в поход по Ликийской тропе.

По словам туристки, 17 октября один из членов их группы покончил жизнь самоубийством.

“Был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных”,- сообщила Громыко.

По ее словам, турецкие правоохранители провели допросы участников тура. Затем суд установил запрет на выезд из страны для 7 участников группы до завершения судебно-медицинской экспертизы.

Тело умершего передали в Украину, где его похоронили 22 октября.

«Завтра будет 3 недели со дня трагедии. Мы не смогли вылететь за своими билетами, потому что стоит id запрет. Когда будут результаты (экспертизы, — ред.) — неизвестно», — уточнила украинка.

Она пожаловалась, что застрявшие в чужой стране люди вынуждены арендовать дешевое жилье и на всем экономить, поскольку у них заканчиваются деньги.

«Украинское консульство по нашим запросам и просьбам помочь отвечает, что «в данном случае помощь не предусмотрена законодательством» и по просьбе делать запросы, говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны», — отметила Громыко.

Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов в комментарии «Укринформу» сообщил, что запрет на выезд из Турции группы украинских туристов будет снят после проведения следственных действий и экспертиз.

«Основная, но не единственная версия следствия – самоубийство. По информации от правоохранительных органов Турции, упомянутый запрет будет снят после проведения необходимых следственных действий и экспертиз. В связи с этим консульство соответственно проинформировало руководителя группы», — рассказал Рустамов.

Позже Громыко обновила свой пост, добавив, что с украинцами связались представители консульства, и пообещали с понедельника сделать запросы в турецкий суд о ходе дела.

Ранее Власти писали, что двух парней-туристов из Москвы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались добраться до оккупированного Крыма автостопом.

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