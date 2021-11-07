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Главная » Украина » Общество
05:21 08 Ноября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

С сегодня украинцев без COVID-сертификатов начнут отстранять от работы: что будет с зарплатой

С понедельника, 8 ноября, начнут отстранять от работы работников образовательных учреждений, а также органов центральной и местной власти, которые не прошли вакцинацию.

При отстранении зарплата не начисляется

При этом за время отстранения заработная плата начисляться не будет. Об этом рассказал изданию OBOZREVATEL консультант Государственной службы Украины по вопросам труда.

Совна вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей можно будет либо после снятия карантинных ограничений, либо сделав прививки от COVID-19.

Какие для этого юридические основания?

Отстранение происходит на основании статьи 46 Кодекса законов о труде, предусматривающей основания для отстранения. Поскольку за время отстранения не начисляется зарплата, оно не войдет в трудовой стаж.

Могут ли уволить?

Отстраненного сотрудника уволить с работы не могут. Зато работодатель имеет право на место отсутствующего сотрудника временно взять другого по срочному трудовому договору. Правда, его придется уволить, если снимут карантинные ограничения или отстраненный работник вакцинируется.

Сколько нужно прививок?

Для продолжения работы полный курс вакцинации не обязателен, достаточно одной прививки.

Ранее Власти писали, что правительство утвердило порядок отстранения работников определенных сфер, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19.

Кроме того, в Минздраве заявили, что  намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

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Тэги: вакцинация
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