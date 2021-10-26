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08:25 08 Ноября 2021 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Хунта в Судане жестоко разогнала акцию протеста: более 100 человек арестованы

В воскресенье в столице страны Хартуме силы безопасности разогнали демонстрантов и арестовали более сотни человек.

Протестующие в Хартуме жгут покрышки.

Об этом сообщает AP.

Суданская ассоциация  профсоюзов (SPA) объявила двухдневную общенациональную забастовку.

В воскресенье работники образования протестовали против переворота у здания министерства образования в Хартуме. Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона протестующих и арестовали не менее 113 человек, в основном учителей.

В SPA пообещали продолжать протесты до тех пор, пока не будет создано  гражданское правительство на переходный период.

Свергнутый премьер-министр Абдалла Хамдок, который все еще находится под домашним арестом в своей резиденции в Хартуме, настаивает на освобождении правительственных чиновников и политиков, задержанных в ходе переворота.

Ранее Власти писали, что в Судане под давлением ООН и США лидеры хунты начали отпускать задержанных министров.

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Тэги: Судан, протесты, военный переворот
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