Украина – вторая по смертности от COVID-19 в мире

Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки.

Украина - в лидерах по смертности от коронавирусной инфекции



Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometers. 7 ноября в Украине было зарегистрировано 449 летальных случаев.

Всего в воскресенье в мире от коронавирусной инфекции умерли 4 628 человек.

Больше всего смертей в России – 1 179. На третьем месте Румыния – 263 смертельных случая, затем Мексика – 261, Индия – 256, Турция – 200 и Филиппины – 191.

С начала пандемии в мире умерли 5 млн 064 тысячи 493 человека, из них 72 084 – в Украине.

Ранее Власти писали, что SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения.

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