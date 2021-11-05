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08:51 08 Ноября 2021 99 Комментарии
Украина – вторая по смертности от COVID-19 в мире
Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки.
Украина - в лидерах по смертности от коронавирусной инфекции
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometers. 7 ноября в Украине было зарегистрировано 449 летальных случаев.
Всего в воскресенье в мире от коронавирусной инфекции умерли 4 628 человек.
Больше всего смертей в России – 1 179. На третьем месте Румыния – 263 смертельных случая, затем Мексика – 261, Индия – 256, Турция – 200 и Филиппины – 191.
С начала пандемии в мире умерли 5 млн 064 тысячи 493 человека, из них 72 084 – в Украине.
Ранее Власти писали, что SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения.
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Тэги: covid-19
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