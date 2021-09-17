В Армении массовое отравление пиццей: госпитализировано более 170 человек

К вечеру 7 ноября среди посетителей пиццерий «Ташир Пицца» зарегистрирован 171 случай отравления.

Руководство сети приняло решение временно закрыть филиалы пиццерий для выяснения проблемы.



Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

На стационарном лечении до сих пор находятся 99 пациентов, состояние 72 оценивается как легкое, 72 человека выписаны.

В пятницу госпитализированные рассказали, что днем ранее ели в пиццериях сети «Ташир Пицца».

Руководство сети приняло решение временно закрыть филиалы пиццерий для выяснения проблемы.

Ранее Власти писали, что в Одессе из-за отравления тортом госпитализирован 51 человек.

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