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09:34 08 Ноября 2021 Просмотров 228   КомментариевКомментарии

В Армении массовое отравление пиццей: госпитализировано более 170 человек

К вечеру 7 ноября среди посетителей пиццерий «Ташир Пицца» зарегистрирован 171 случай отравления.

Руководство сети приняло решение временно закрыть филиалы пиццерий для выяснения проблемы.

Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

На стационарном лечении до сих пор находятся 99 пациентов, состояние 72 оценивается как легкое, 72 человека выписаны.

В пятницу госпитализированные рассказали, что днем ранее ели в пиццериях сети «Ташир Пицца».

Руководство сети приняло решение временно закрыть филиалы пиццерий для выяснения проблемы.

Ранее Власти писали, что в Одессе из-за отравления тортом госпитализирован 51 человек.

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Тэги: Армения, пицца, пищевое отравление
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