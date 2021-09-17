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09:34 08 Ноября 2021 228 Комментарии
В Армении массовое отравление пиццей: госпитализировано более 170 человек
К вечеру 7 ноября среди посетителей пиццерий «Ташир Пицца» зарегистрирован 171 случай отравления.
Руководство сети приняло решение временно закрыть филиалы пиццерий для выяснения проблемы.
Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
На стационарном лечении до сих пор находятся 99 пациентов, состояние 72 оценивается как легкое, 72 человека выписаны.
В пятницу госпитализированные рассказали, что днем ранее ели в пиццериях сети «Ташир Пицца».
Руководство сети приняло решение временно закрыть филиалы пиццерий для выяснения проблемы.
Ранее Власти писали, что в Одессе из-за отравления тортом госпитализирован 51 человек.
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Тэги: Армения, пицца, пищевое отравление
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