Меркель рассказала, чем займется на пенсии

В эксклюзивном интервью Deutsche Welle канцлер Ангела Меркель рассказала о планах на будущее.

26 октября у Меркель, которая 16 лет была канцлером Германии, истек срок полномочий.



Об этом сообщатся на сайте DW.

«Насчет вопроса о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, я делаю и так это уже много лет», – сказала Меркель.

Она призналась, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем.

«Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову», – сказала она.

Напомним, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг. Теперь они должны сформировать правительство и назначить канцлера.

Ранее Власти писали, что Ангела Меркель может остаться на своем посту вплоть до Рождества.

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