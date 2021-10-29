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10:07 08 Ноября 2021 348 Комментарии
Меркель рассказала, чем займется на пенсии
В эксклюзивном интервью Deutsche Welle канцлер Ангела Меркель рассказала о планах на будущее.
26 октября у Меркель, которая 16 лет была канцлером Германии, истек срок полномочий.
Об этом сообщатся на сайте DW.
«Насчет вопроса о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, я делаю и так это уже много лет», – сказала Меркель.
Она призналась, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем.
«Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову», – сказала она.
Напомним, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг. Теперь они должны сформировать правительство и назначить канцлера.
Ранее Власти писали, что Ангела Меркель может остаться на своем посту вплоть до Рождества.
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Тэги: Ангела Меркель, пенсия
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