Фирма из орбиты мелитопольского экс-депутата попала в скандал, связанный с «тендерным рейдерством»

Аппетиты местных предпринимателей, имеющих отношения с властью, возмущают уже не только мелитопольцев.

Тяжелая техника «АБЗ» замечена в Васильевке, где рядом с парком (а может, и на его территории, пусть эксперты устанавливают) роют огромный котлован под строительство Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). На эти нужды Васильевка и государство выделили 46,6 миллионов гривен. Несмотря на то, что городской голова Васильевки Сергей Калиман еще 16-го октября сообщил о начале строительства, на данный момент оно может оказаться совершенно незаконным.



Дело в том, что компания «Мелсити», считающая себя подрядчиком по данному объекту, принялась за подготовку к строительству без единого документа, подтверждающего законность работ. На месте, где работает техника субподрядчика (без подрядчика! – авт.) «АБЗ», нет ни паспорта объекта, ни какой-либо наглядной информации о проводимых работах. Это объясняется просто – на самом деле, дельцы из Мелитополя еще не выиграли этот тендер, но уже решили начать рыть котлован в парке, словно не сомневаются, что «всё порешают». Как хулиганистые решалы – «застолбили» место. Но как бы не пришлось им в ближайшие дни свернуться, да еще и в сопровождении уголовных дел.















Расследователи независимого Телеграм-канала «Гнилая черешня» установили, что тендер на строительство ЦПАУ в Васильевке до сих пор не закрыт. Его результаты вызвали возмущение у одной из запорожских фирм, «Магистральбудмонтаж», предлагавшей построить здание в Васильевке дешевле, чем победившая компания «Мелсити», на 3,2 миллиона гривен. Однако по надуманным причинам их предложение отвергли. Поэтому представители фирмы обратились в Антимонопольный комитет, который и приостановил результаты тендера. И они имеют все шансы на пересмотр своего предложения, которое явно выгоднее предложения мелитопольских «захватчиков».

Как ранее сообщали «Наші гроші», ООО «Мелсити» принадлежит Владимиру Новосельцеву. Эта фирма в одном из тендеров указывала, что арендует технику у Производственного кооператива «Темп». Совладельцем последнего является Сергей Беловол вместе с отцом и сестрой. Сергей Беловол – экс-депутат Мелитопольского городского совета от «БПП «Солидарность».

Кроме того, ООО «Мелсити» на тендерах указывало сотрудников Машукова К.М., Дудла Р.В., Топалова А.А., Войтовича М. В., Кравченко Р.А., как и ЧП «Рума-М» – последняя связана с фирмой Сергея Беловола – «Фундамент».

А еще ООО «Мелсити» на другом тендере указывало аренду транспорта у ЧП «АБЗ». Последнее указывало общий номер с ЧП «Рума-М».

Удивляет не столько то, что в тендере, в котором критерии ориентированы на низшую цену, побеждает фирма с самым дорогим предложением, да еще и не имеющая собственной тяжелой строительной техники, как то, что работы ведутся без завершенного конкурса. Фактически, это госзакупка на баснословную сумму с заранее выявленным победителем. А мы-то думали, что подобное возможно только в Мелитополе для друзей горруководителей.

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