Минздрав обновил карантинные зоны – почти вся Украина «красная»
Министерство здравоохранения Украины обновило список карантинных зон – практически вся страна “красная”.
Соответствующую информацию обнародовали на сайте Минздрава. По состоянию на утро 8 ноября, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине превышен более чем в 10 раз.
Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Сумской (1301) и Херсонской (1155) областях.
Еще в 14 областях зафиксирован «красный уровень» по выявлению новых случаев инфицирования.
По уровню госпитализации не критическая ситуация только в трех областях – Закарпатской, Кировоградской и Тернопольской.
Также в 14 областях и в Киеве загруженность медучреждений больными коронавирусной инфекцией находится на “красном” уровне.
По данным за 7 ноября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 – 90,1 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения.
Также в Украине заняты 68,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 14 областях.
По данным Минздрава, показатели в Киеве и 16 областях соответствуют «красной» зоне карантина, в пяти областях – «оранжевой», в трех – «желтой».
Ранее Власти сообщали, что Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки.