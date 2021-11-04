Минздрав обновил карантинные зоны – почти вся Украина «красная»

Министерство здравоохранения Украины обновило список карантинных зон – практически вся страна “красная”.

В украине осталось только три "желтые" зоны



Соответствующую информацию обнародовали на сайте Минздрава. По состоянию на утро 8 ноября, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине превышен более чем в 10 раз.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Сумской (1301) и Херсонской (1155) областях.

Еще в 14 областях зафиксирован «красный уровень» по выявлению новых случаев инфицирования.

По уровню госпитализации не критическая ситуация только в трех областях – Закарпатской, Кировоградской и Тернопольской.

Также в 14 областях и в Киеве загруженность медучреждений больными коронавирусной инфекцией находится на “красном” уровне.

По данным за 7 ноября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 – 90,1 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения.

Также в Украине заняты 68,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 14 областях.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 16 областях соответствуют «красной» зоне карантина, в пяти областях – «оранжевой», в трех – «желтой».

Ранее Власти сообщали, что Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки.

Тэги: карантин, covid-19