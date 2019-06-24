В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода

В Киеве на проспекте Победы насмерть сбили нетрезвого пешехода.

В настоящее время разыскиваются свидетели дорожного происшествия



Об этом сообщает «dtp.kiev.ua» в Facebook.

Вечером, 7 ноября в Киеве на проспекте Победы нетрезвый пешеход в тапочках и рваных носках безуспешно пытался перебежать 8 полос, в результате его сбил автомобиль. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сообщается, что автомобиль сбил пешехода на скорости 80-90 км в час, а заметить на дороге человека в темной одежде в темное время суток крайне проблематично.

Также в публикации отмечается, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время разыскиваются свидетели дорожного происшествия.

Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей.

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