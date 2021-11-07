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Главная » Украина » Происшествия
13:10 08 Ноября 2021 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

На Донбассе в результате обстрела оккупантов загорелся газопровод и уничтожено оборудование водоканала

На Донбассе в Луганской области оккупанты обстреляли газопровод, а утром 8 ноября повредили водоканал и химико-бактериологическую лабораторию.

Террористы открыли огонь из запрещенного минскими соглашениями оружия

Как сообщила пресс-служба АО «Луганскгаз» в Facebook, 7 ноября 2021 около 16:00 во время обстрела вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее. Это привело к образованию огненного факела высотой в несколько метров.

Благодаря оперативному перекрытию задвижек пожара удалось избежать.

Без газоснабжения осталось более 700 абонентов в двух селах.

Кроме того, по информации Telegram-канала украинской делегации Трехсторонней контактной группы, 8 ноября между 5:43 и 6:11 оккупационные формирования обстреляли поселок Светличное из артиллерии калибром 122 мм.

Наблюдатели зафиксировали шесть попаданий.

Получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.

По словам украинских представителей в СЦКК, водоснабжение отсутствует у жителей с обеих сторон линии разграничения.

Ранее Власти писали, что на Донбассе в районе населенного пункта Болотное украинские военные сбили ударный беспилотник террористов.

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Тэги: война на Донбассе
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