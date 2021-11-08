Польша объявила боевую готовность и стянула к границе с Беларусью войска

Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии боевой готовности.

На границе с Беларусью собралось более 12 тысяч польских военных



Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

«На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу», – написал он.

Sytuacja na granicy jest coraz bardziej napięta. Tego rodzaju sytuacje są teraz niemal codziennością. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni naszym żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za ich służbę. https://t.co/7KqH27oOg3 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 7, 2021

Ранее Власти писали, что в Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.

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