На Ривненщине непривитых от полиомиелита детей не пустят в школы и детсады

В связи с ухудшением ситуации с распространением полиомиелита в Ровенской области ввели ограничения для не вакцинированных детей.

Детей не будут пускать в детские сады и школы



Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на главного санитарного врача Ривненской области Романа Сафонова.

Он подписал распоряжение, согласно которому не вакцинированных от полиомиелита детей не будут пускать в детские сады и школы, а тех кто уже учится или ходит в садик ожидает исключение.

«Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему», – отметил Роман Сафонов.

Ранее сообщалось:

В Украине впервые за долгое время обнаружили вирус полиомиелита у 17-месячного ребенка, в результате заболевания ребенок получил паралич.

На Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней девочки, родители которой принципиально отказались от прививки.

Тэги: Ровенская область, полиомиелит, вакцинация