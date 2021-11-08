На Ривненщине непривитых от полиомиелита детей не пустят в школы и детсады
В связи с ухудшением ситуации с распространением полиомиелита в Ровенской области ввели ограничения для не вакцинированных детей.
Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на главного санитарного врача Ривненской области Романа Сафонова.
Он подписал распоряжение, согласно которому не вакцинированных от полиомиелита детей не будут пускать в детские сады и школы, а тех кто уже учится или ходит в садик ожидает исключение.
«Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему», – отметил Роман Сафонов.
Ранее сообщалось:
- В Украине впервые за долгое время обнаружили вирус полиомиелита у 17-месячного ребенка, в результате заболевания ребенок получил паралич.
- На Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней девочки, родители которой принципиально отказались от прививки.