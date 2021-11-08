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Главная » Украина » Общество
13:50 08 Ноября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

На Ривненщине непривитых от полиомиелита детей не пустят в школы и детсады

В связи с ухудшением ситуации с распространением полиомиелита в Ровенской области ввели ограничения для не вакцинированных детей.

Детей не будут пускать в детские сады и школы

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на главного санитарного врача Ривненской области Романа Сафонова.

Он подписал распоряжение, согласно которому не вакцинированных от полиомиелита детей не будут пускать в детские сады и школы, а тех кто уже учится или ходит в садик ожидает исключение.

«Ситуация обостряется. У нас уже есть полтора десятка детей, которые имеют этот вирус и являются носителями. К счастью, эта категория детей практически вся получила прививки, и мы уверены, что страшных симптомов у них не будет. Вместе с тем значительная часть детей не защищена от этой болезни. Это ненормальная ситуация. Родители еще не осознали, что это очень серьезно. И это надолго. Поэтому сейчас необходимо решать эту проблему», – отметил Роман Сафонов.

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Тэги: Ровенская область, полиомиелит, вакцинация
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