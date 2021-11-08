На Полтавщине муж не пускал медиков скорой к тяжелобольной COVID-19 жене

В Миргородском районе муж не пускал медиков скорой к жене, которая была в тяжелом состоянии с симптомами COVID-19.

Медики попали к женщине только с помощью полиции



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавщины. Инцидент произошел в селе Слободка.

Родственник 53-летней больной сообщил в полицию, что ее муж не пускает к ней врачей, нарушая право на получение квалифицированной помощи в медицинском учреждении.

Прибывший к дому офицер полиции выяснил, что мужа дома нет, а на двери висит навесной замок. Чтобы дать возможность медикам попасть к больной, полицейский сбил его.

В одной из комнат обнаружили хозяйку дома в критическом состоянии. Медики провели осмотр и неотложные манипуляции для стабилизации ее состояния. После этого вместе с полицейским перенесли больную в карету скорой.

Женщину с острой пневмонией и подозрением на инфицирование COVID-19 госпитализировали в реанимацию инфекционного отделения больницы.

По информации правоохранителей, в ближайшее время будет дана оценка действиям 66-летнего мужа, который оставил жену в опасном для ее жизни положении.



Ранее Власти писали, что 8 ноября Министерство здравоохранения Украины обновило список карантинных зон – практически вся страна “красная”.

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