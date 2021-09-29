Минздрав показал форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки о противопоказаниях к вакцинации, которую смогут выписывать семейные врачи.

Выписывать справки будут семейные врачи



Об этом сообщили на сайте Минздрава. Такие документы понадобятся гражданам, профессии которых входят в список подлежащих обязательной вакцинации.

При наличии справки их не будут отстранять от работы.

Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Для врачей Минздрав составил инструкцию по заполнению этой справки.

В министерстве отметили, что справка о временных противопоказаниях к вакцинации должна обязательно содержать срок действия этих противопоказаний.

Постоянные противопоказания могут быть к прививке конкретной вакциной от COVID-19, если была аллергическая реакция на первую дозу или один из компонентов препарата.

Ранее власти писали, что Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень противопоказаний для вакцинации от COVID-19.

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