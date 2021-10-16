Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

Китайские астронавты успешно вышли в открытый космос.

Космонавты Чжай Чжиган и Ван Япин поочередно покинули основной модуль "Тяньхэ" в 20:28 по пекинскому времени



Об этом сообщает «СИНЬХУА Новости».

7 ноября, после запуска китайского космического аппарата, двое китайских астронавтов успешно вышли в открытый космос.

Для Пекина данная космическая программа является историческим событием, так как среди вышедших космос астронавтов была женщина – Ван Япин, которая стала первой в мире китайской космонавткой, которая вышла в открытый космос.

В свою очередь второй астронавт Чжай Чжигана является первым китайским астронавтом, который совершившил выход в открытый космос 13 лет назад.

Космонавты Чжай Чжиган и Ван Япин поочередно покинули основной модуль «Тяньхэ» в 20:28 по пекинскому времени.

Еще один астронавт Е Гуанфу, оставшийся на борту космического аппарата, взаимодействовал с коллегами и помогал им при проведении внекорабельных работ.

Как ранее сообщали Власти, NASA запустило аппарат Lucy для изучения астероидов возле Юпитера.

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