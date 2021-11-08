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17:25 08 Ноября 2021 Просмотров 247   КомментариевКомментарии

Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Видео

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави на вертолете.

Саакашвили госпитализировали в полноценную больницу

Об этом сообщила мать грузинского политика Гиули Аласания. По ее словам, сына вывезли в неизвестном направлении.

Кроме того, нардеп Елизавета Ясько сообщила в Facebook, что Саакашвили вроде бы перевозят в больницу в Гори.

Женщина уточнила, что эта информация еще проверяется.

По информации APA, некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17 в Рустави, где содержался Саакашвили, появился вертолет.

Затем оттуда выехали два бронированных автомобиля.

UPD. Позже пенитенциарная служба Грузии распространила заявление, согласно которому Саакашвили перевезен в тюремную больницу в Тбилиси. Об этом сообщило Интерфакс.

Утром 8 ноября  личный врач грузинского политика Николоз Кипшидзе заявил, что консилиум медиков, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что  Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

«Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику», – рассказал журналистам Кипшидзе.

Как сообщали Власти, 8 ноября Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, критическое, существует угроза его жизни.

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Тэги: Михеил Саакашвили
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