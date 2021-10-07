К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности
Астероид 4660 Nereus, у которого 330 метров в поперечнике, классифицируется как «потенциально опасный».
Об этом сообщает Daily Record.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предсказывает, что астероид приблизится к Земле 11 декабря.
Его удар мог бы быть разрушительным, но, к счастью, астероид не представляет угрозы для планеты – он пролетит на расстоянии 3,9 млн км от Земли, что в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной
Астероид 4660 Nereus, обнаруженный в 1982 году американским астрономом Элеонор Ф. Хелин, вращается вокруг Солнца каждые 664 дня. По прогнозам, он не приблизится к Земле снова до марта 2031 года, а затем до ноября 2050 года.
Ранее Власти писали, что небольшой астероид размером с холодильник недавно пролетел очень близко от Земли, а астрономы его даже не заметили.