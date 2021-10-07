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22:43 08 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности

Астероид 4660 Nereus, у которого 330 метров в поперечнике, классифицируется как «потенциально опасный».

4660 Nereus не представляет непосредственной угрозы для нашей планеты.

Об этом сообщает Daily Record.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предсказывает, что астероид приблизится к Земле 11 декабря.

Его удар мог бы быть разрушительным, но, к счастью, астероид не представляет угрозы для планеты – он пролетит на расстоянии 3,9 млн км от Земли, что в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной

Астероид 4660 Nereus, обнаруженный в 1982 году американским астрономом Элеонор Ф. Хелин,  вращается вокруг Солнца каждые 664 дня. По прогнозам, он не приблизится к Земле снова до марта 2031 года, а затем до ноября 2050 года.

Ранее Власти писали, что небольшой астероид размером с холодильник недавно пролетел очень близко от Земли, а астрономы его даже не заметили.

Источник:
Тэги: планеты, космос, астероид
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