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17:08 08 Ноября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Россия отклонила предложение Франции и Германии о дате нормандской встречи

Россия отклонила предложение о встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата» 11 ноября, как предложили Франция и Германия.

Лавров назвал причины отказа от встречи 11 ноября

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Предложение ему озвучил министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан во время их встречи в Риме.

Лавров объяснил отказ тем, что Кремль не получил ответа на свои предложения касательно проекта итогового документа предполагаемой встречи.

«Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже бы созрели и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран», – сказал Лавров.

Он добавил, что после этого на днях в Москве снова получили совместное предложение от глав МИД Германии и Франции относительно 11 ноября.

«Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы все-таки заняться не планированием каких-то мероприятий для галочки, а заняться существом вопроса, и перечислили те конкретные шаги, которые предпринимает киевский режим для того, чтобы торпедировать Минские договоренности», – сказал Лавров.

Он также добавил, что Кремлю не нужны “показушные выступления”, когда собираются только для того, чтобы просто повидаться и попозировать перед камерами.

Ранее Власти писали, что Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал.

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Тэги: Сергей Лавров, нормандский формат, нормандская встреча
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