Россия отклонила предложение Франции и Германии о дате нормандской встречи
Россия отклонила предложение о встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата» 11 ноября, как предложили Франция и Германия.
Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Предложение ему озвучил министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан во время их встречи в Риме.
Лавров объяснил отказ тем, что Кремль не получил ответа на свои предложения касательно проекта итогового документа предполагаемой встречи.
«Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже бы созрели и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран», – сказал Лавров.
Он добавил, что после этого на днях в Москве снова получили совместное предложение от глав МИД Германии и Франции относительно 11 ноября.
«Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы все-таки заняться не планированием каких-то мероприятий для галочки, а заняться существом вопроса, и перечислили те конкретные шаги, которые предпринимает киевский режим для того, чтобы торпедировать Минские договоренности», – сказал Лавров.
Он также добавил, что Кремлю не нужны “показушные выступления”, когда собираются только для того, чтобы просто повидаться и попозировать перед камерами.
Ранее Власти писали, что Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал.