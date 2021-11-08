Перевели в самое опасное место для его жизни: Ясько узнала, куда вывезли Саакашвили
Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывели на вертолете из тюрьмы в Рустави и перевезли в тюремную больницу пенитенциарного заведения в Глдани.
Об этом сообщила в Facebook депутат Верховной Рады и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько.
“Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского омбудсменов, позиции Украины, его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани!” – написала женщина.
Глданская тюрьма и следственный изолятор на окраине Тбилиси — самые большие в Грузии, здесь находятся около четырех тысяч человек.
Это заведение прославилось громким политическим скандалом, связанным с зарегистрированными злоупотреблениями в грузинской тюремной системе.
Ранее Власти писали, что третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави на вертолете.