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Главная » Мир » Общество
17:42 08 Ноября 2021 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Перевели в самое опасное место для его жизни: Ясько узнала, куда вывезли Саакашвили

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывели на вертолете из тюрьмы в Рустави и перевезли в тюремную больницу пенитенциарного заведения в Глдани.

Саакашвили перевезли в тюрьму в Глдани

Об этом сообщила в Facebook депутат Верховной Рады и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько.

“Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского омбудсменов, позиции Украины, его перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани!” – написала женщина.

Глданская тюрьма и следственный изолятор на окраине Тбилиси — самые большие в Грузии, здесь находятся около четырех тысяч человек.

Это заведение прославилось громким политическим скандалом, связанным с зарегистрированными злоупотреблениями в грузинской тюремной системе.

Ранее Власти писали, что третьего президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави на вертолете.

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Тэги: Михеил Саакашвили
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