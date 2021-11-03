Россия заявила о готовности «Северного потока-2″ к запуску

Российский “Газпром” заявил, что газопровод «Северный поток -2″ завершен и готов к запуску.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя начальника департамента «Газпрома» Алексея Финикова.

«Газопровод «Северный поток – 2″ завершен и готов к запуску», – сказал он.

По словам Финикова, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая находится в процессе подготовки к заполнению.

Однако представитель “Газпрома” отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.

Ранее Власти писали, что первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом, она полностью готова для старта транспортировки голубого топлива.

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