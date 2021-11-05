У виновника ДТП в Харькове не могут взять анализ крови – мать за рубежом, а отец не вакцинирован

У 16-летнего Николая Харьковского, виновного в смертельном ДТП в Харькове, до сих пор не могут взять анализ крови из-за невозможности присутствия родителей при следственных действиях.

У несовершеннолетнего Харьковского не могут взять кровь на анализ



Об этом сообщила адвокат подозреваемого Инна Данилова в интервью KHARKIV Today. Он уточнил, что любые действия, в том числе и анализы в отношении несовершеннолетних можно проводить только в присутствии адвоката и одного из родителей.

Однако мать подозреваемого находится за границей и боится возвращаться.

«Мама не приехала, мама боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит: «Я таких угроз в своей жизни…» Человек просто в шоке», – сказала Данилова.

Отец же не может посетить СИЗО из-за того, что не вакцинирован.

«А без папы мы не проведем следственное действие. Поэтому папе или нужно сделать ПЦР-тест, или вакцинироваться», – пояснила адвокат.

Ранее Власти писали:

В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

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