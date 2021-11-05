НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
19:17 08 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У виновника ДТП в Харькове не могут взять анализ крови – мать за рубежом, а отец не вакцинирован

У 16-летнего Николая Харьковского, виновного в смертельном ДТП в Харькове, до сих пор не могут взять анализ крови из-за невозможности присутствия родителей при следственных действиях.

У несовершеннолетнего Харьковского не могут взять кровь на анализ

Об этом сообщила адвокат подозреваемого Инна Данилова в интервью KHARKIV Today. Он уточнил, что любые действия, в том числе и анализы в отношении несовершеннолетних можно проводить только в присутствии адвоката и одного из родителей.

Однако мать подозреваемого находится за границей и боится возвращаться.

«Мама не приехала, мама боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит: «Я таких угроз в своей жизни…» Человек просто в шоке», – сказала Данилова.

Отец же не может посетить СИЗО из-за того, что не вакцинирован.

«А без папы мы не проведем следственное действие. Поэтому папе или нужно сделать ПЦР-тест, или вакцинироваться», – пояснила адвокат.

Ранее Власти писали:

  • В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

  • Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

  • Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

  • Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

  • Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

  • 16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

Источник:
Тэги: Харьков, дтп
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.11.2021 06:49
Приходит по 50-70 гривен: потерпевшая назвала суммы компенсации от Зайцевой за смертельное ДТП в Харькове
ТОР
28.10.2021 19:36
Еще одно смертельное ДТП в Харькове: девушка на Infiniti насмерть сбила пешехода. Фото и видео
ТОР
28.10.2021 17:50
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с Infiniti в Харькове
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Видео

17:25 Мир

В Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами

16:19 Украина

В Беларуси огромная колонна мигрантов идет к границе с Польшей. Видео

12:58 Мир

Путин и глава ЦРУ Бернс поговорили по телефону: стало известно о чем

12:07 Мир

В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода

11:30 Украина

Меркель рассказала, чем займется на пенсии

10:07 Мир

Разумков опубликовал список нардепов «Разумной политики»

09:34 Украина

Во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле

06:57 Украина

Украина и США подпишут хартию стратегического партнерства

19:03 Украина

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей

17:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com