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20:11 08 Ноября 2021 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Порошенко продал «Прямий» и «5 канал» новому медиа-холдингу

Пятый президент Украины Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Вільні медіа», который создали медийщики этих каналов.

Порошенко продал телеканалы своим медийщикам

Об этом сообщил «5 канал”. Такое решение было принято, чтобы избежать давления на СМИ после вступления в силу закона об олигархах.

“Осознавая опасность, которую создает этот закон для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг «Вільні медіа». Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами”, – сказано в заявлении.

Также там уточнили, что дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива медиа, что сделает его крупнейшим акционером.

Медиа-холдинг «Вільні медіа» приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах «5 канал» и «Прямой».

Приобретение было произведено по рыночной цене».

Сумма сделки не оглашается, но отмечено, что покупка была сделана по рыночной цене, а соглашение предусматривает рассрочку.

Кроме того, оно запрещает Порошенко влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль над «Вільними медіа».

Также сообщается, что новые владельцы «Вільних медіа» в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

Источник:
Тэги: СМИ, Петр Порошенко, закон об олигархах
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