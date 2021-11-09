На этой неделе Украина получит еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer

На этой неделе Украина получит 2,5 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Ляшко заявил, что вакцин в Украине более чем дОСТАТОЧНО



Об этом сообщил в эфире ICTV министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он уточнил, что в странуу ввезено почти 31 млн доз препаратов.

“В эти выходные приехало 1,4 миллиона доз Pfizer, 3 миллиона Moderna. На неделе мы ждем еще один миллион (вторник-среда) Pfizer. И к концу недели будет еще полтора миллиона Pfizer”, – сказал министр.

По его словам, вакцины в Украине “более чем достаточно».

Ранее Власти писали, что в рамках программы COVAX в Украину доставили 2,9 млн доз вакцины Moderna.

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