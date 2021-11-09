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08:39 09 Ноября 2021 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

На этой неделе Украина получит еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer

На этой неделе Украина получит 2,5 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Ляшко заявил, что вакцин в Украине более чем дОСТАТОЧНО

Об этом сообщил в эфире ICTV министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он уточнил, что в странуу ввезено почти 31 млн доз препаратов.

“В эти выходные приехало 1,4 миллиона доз Pfizer, 3 миллиона Moderna. На неделе мы ждем еще один миллион (вторник-среда) Pfizer. И к концу недели будет еще полтора миллиона Pfizer”, – сказал министр.

По его словам, вакцины в Украине “более чем достаточно».

Ранее Власти писали, что в рамках программы COVAX в Украину доставили 2,9 млн доз вакцины Moderna.

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Тэги: вакцинация, виктор ляшко
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