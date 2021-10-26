Одна из самых вакцинированных стран Европы возвращает карантинные ограничения из-за всплеска COVID-19

Дания планирует вновь ввести некоторые ограничения, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.

В последние недели количество случаев заражения в стране начало стремительно расти.



Об этом сообщает Bloomberg.

«Органы здравоохранения ожидают в ближайшие месяцы рост заболеваемости, и этот рост будет более быстрым, чем ожидалось», – сказала на пресс-конференции в понедельник премьер-министр Метте Фредериксен.

По ее словам, датчанам придется снова предъявлять свои сертификаты о вакцинации для участия в публичных мероприятиях.

Правительство Дании представит свои предложение в парламент во вторник.

Органы здравоохранения Дании классифицировали COVID-19 как заболевание, представляющее «серьезную угрозу для общества».

В последние недели количество случаев заражения в стране начало стремительно расти. За последнюю неделю среднесуточный показатель количества новых заражений достиг 2111, а количество госпитализаций вернулось к уровню начала года.

За все время пандемии в Дании выявлено более 400 000 случаев заболевания, умерло более 2700 пациентов с COVID-19.

Ранее Власти писали, что в понедельник, 8 ноября, в Германии был зарегистрирован рекордный уровень заболеваемости COVID-19.

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