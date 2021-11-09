Медиков включат в список профессий с обязательной вакцинацией, – Ляшко

Работников медицинских учреждений включат в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19, но сделают это не сейчас.

В Украине вакцинировано около 80% медиков



Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV«. Медработники попадут в список на следующих этапах его расширения.

«Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы – и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий там появится и медицинский работник”, – рассказал министр.

Он уточнил, что сейчас вакцинированы более 80% медперсонала больниц. Наибольший процент – около 100 – в ковидных отделениях, несколько меньше у работников экстренной помощи.

ранее Власти писали, что Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки о противопоказаниях к вакцинации, которую смогут выписывать семейные врачи.

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