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08:56 09 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Медиков включат в список профессий с обязательной вакцинацией, – Ляшко

Работников медицинских учреждений включат в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19, но сделают это не сейчас.

В Украине вакцинировано около 80% медиков

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко  эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV«. Медработники попадут в список на следующих этапах его расширения.

«Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы – и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий там появится и медицинский работник”, – рассказал министр.

Он уточнил, что сейчас вакцинированы более 80% медперсонала больниц. Наибольший процент – около 100 – в ковидных отделениях, несколько меньше у работников экстренной помощи.

ранее Власти писали, что Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки о противопоказаниях к вакцинации, которую смогут выписывать семейные врачи.

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Тэги: вакцинация, виктор ляшко
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