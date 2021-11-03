США обвинили украинца в масштабной кибератаке

Министерство юстиции США обвинило гражданина Украины и россиянина в одной из самых серьезных атак с использованием программ-вымогателей на американские цели.

По версии американских следователей, Ярослав Васинский атаковал компьютеры с помощью программ-вымогателей и заставлял жертв платить за разблокировку зараженных систем.



Об этом сообщает Reuters.

22-летний Ярослав Васинский, арестованный в Польше, ожидает экстрадиции в США. Его сообщник, 28-летний гражданин России Евгений Полянин, пока на свободе.

Васинский и Полянин обвинены судом Северного округа Техаса в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, а также других преступлениях.

Жертвами хакеров стали, по данным Министерства юстиции США, десять американских компаний в восьми штатах. Васинский совершил около 2500 таких атак.

В частности, в июле этого года масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя подверглась базирующаяся во Флориде компания Kaseya. Кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с Россией. В эту группу, как предполагается, и входили оба злоумышленника.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако поблагодарила компанию Kaseya за помощь ФБР в расследовании преступления.

Ранее Власти писали, что российские хакеры взломали сервера Республиканской партии США.

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