Благодарим за сотрудничество: Беларусь отказалась поставлять электроэнергию в Украину.

Белорусская госкомпании «Белэнерго» проинформировала Участников энергетического рынка о решении остановить поставки электроэнергии в Украину.

Отказ Беларуси от поставок электричества - не повод для тревоги



Об этом сообщила в Facebook эксперт по энергетика Ольга Кошарная. Она опубликовала фотокопию письме от генерального директора компании «Белэнерго» в адрес фирм-партнеров.

«ГПО «Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», – сказано в письме.

Документ датирован 8 ноября, что может косвенно свидетельствовать о прекращении поставок уже с 9 ноября.

Такое уведомление получила государственная НАЭК «Энергоатом».

“Благодарим за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии”, – написал гендиректор «Белэнерго».

По его словам нардепа Евгения Шевченко, исключенного из “Слуги народа”, в 2021 году дефицит электричества в Украине достиг наивысшего показателя в истории.

Заключение договоров с большим количеством контрагентов привел к повышению цен за доступ к сетям при проведении аукциона на сечение «Беларусь — Украина».

«Деньги, полученные за доступ к сечению, имеют целевое назначение и могут использоваться только для ремонта этих же сетей. А, линии связывающие ОЭС Украины и Беларуси не планируются ремонтироваться из-за будущей интеграции с европейской энергосистемой. Беларуси экономически не выгодно экспортировать в Украину электроэнергию по завышенной цене за сечение», — пояснил Шевченко.

Народный депутат также сообщил, что Беларусь продолжит поставлять электроэнергию в Украину в ноябре и декабре, но главный вопрос заключается в объемах этих поставок.

Ранее Власти писали, что Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана в Украину, заблокировав все поставки в ноябре.

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