Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент. Фото
Ночь с понедельника на вторник на границе Польши с Беларусью прошла спокойно, хотя, как сообщила полиция Подлясья, произошел инцидент.
Об этом сообщило издание PolsatNews. Кто-то из мигрантов бросил камень в машину польских офицеров.
Утром в Кузницу-Бялостоцку приехали премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.
Глава польского правительство поблагодарил солдат и офицеров за службу и защиту простых поляков.
«Закрытие польской границы – наш национальный интерес. Стабильность и безопасность всего ЕС находятся под угрозой», – сказал Моравецкий.
По его словам, “гибридная атака режима Лукашенко” нацелена на всех поляков и жителей Европы.
«Нас не запугать, и мы будем защищать мир в Европе с нашими партнерами из НАТО и ЕС», – заверил глава правительства.
Ранее Власти писали, что США продолжат давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС.