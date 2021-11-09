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10:10 09 Ноября 2021 Просмотров 893   КомментариевКомментарии

Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент. Фото

Ночь с понедельника на вторник на границе Польши с Беларусью прошла спокойно, хотя, как сообщила полиция Подлясья, произошел инцидент.

Ночью на границе мигранты атаковали польскую машину

Об этом сообщило издание PolsatNews. Кто-то из мигрантов бросил камень в машину польских офицеров.

Утром в Кузницу-Бялостоцку приехали премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

Глава польского правительство поблагодарил солдат и офицеров за службу и защиту простых поляков.

Ночь на границе прошла относительно спокойно

Ночь на границе прошла относительно спокойно

«Закрытие польской границы – наш национальный интерес. Стабильность и безопасность всего ЕС находятся под угрозой», – сказал Моравецкий.

По его словам, “гибридная атака режима Лукашенко” нацелена на всех поляков и жителей Европы.

На грнаице с Польшей скопилось около 4 тыс мигрантов

На грнаице с Польшей скопилось около 4 тыс мигрантов

«Нас не запугать, и мы будем защищать мир в Европе с нашими партнерами из НАТО и ЕС», – заверил глава правительства.

Ранее Власти писали, что США продолжат давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС.

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Тэги: Польша, беларусь, мигранты
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