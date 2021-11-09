В Сингапуре прекратят бесплатно лечить COVID-19 у невакцинированных
После 8 декабря правительство Сингапура больше не будет оплачивать медицинские счета людей, которые не прошли вакцинацию.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.
«Мы должны послать этот важный сигнал, чтобы убедить всех пройти вакцинацию», – сказал министр здравоохранения Он Е Кун на пресс-конференции.
Как уточнили в министерстве, всем невакцинированным от COVID-19 пациентам, которые будут госпитализированы после 8 декабря 2021 года, придется оплачивать медицинские счета самостоятельно. Исключения будут сделаны для детей до 12 лет и лиц, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.
По данным Университета Джонса Хопкинса, 82,47% населения Сингапура полностью вакцинированы.
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