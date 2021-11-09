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Главная » Мир » Общество
10:52 09 Ноября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Сингапуре прекратят бесплатно лечить COVID-19 у невакцинированных

После 8 декабря правительство Сингапура больше не будет оплачивать медицинские счета людей, которые не прошли вакцинацию.

82,47% населения Сингапура полностью вакцинированы.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.

«Мы должны послать этот важный сигнал, чтобы убедить всех пройти вакцинацию», – сказал министр здравоохранения Он Е Кун на пресс-конференции.

Как уточнили в министерстве, всем невакцинированным от COVID-19 пациентам, которые будут госпитализированы после 8 декабря 2021 года, придется оплачивать медицинские счета самостоятельно. Исключения будут сделаны для детей до 12 лет и лиц, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.

По данным Университета Джонса Хопкинса, 82,47% населения Сингапура полностью вакцинированы.

Ранее Власти писали, что 47-летняя американка болела COVID-19 в течение 335 дней.

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Тэги: лечение, Сингапур, вакцинация
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