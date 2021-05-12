Израиль нанес ракетные удары по объектам в Сирии

По данным сирийских военных, удары были нанесены по целям в районе Хомса на западе Сирии и в районе Тартуса на побережье Средиземного моря.

Удары были нанесены по некоторым объектам в центральных и прибрежных районах Сирии.



Об этом сообщает Times of Israel.

Одна из целей находилась в аэропорту Шайрат недалеко от Хомса.

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в результате ударов были ранены два сирийских солдата.

Связанный с оппозицией Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил, что целями были склады оружия связанных с Ираном группировок.

Никаких комментариев от Армии обороны Израиля не поступало.

Ранее Власти писали, что Израиль нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

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