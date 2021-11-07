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10:39 09 Ноября 2021 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

В Италии озвучили зарплату Шевченко как главного тренера “Дженоа”

Украинский тренер, подписавший контракт с итальянским клубом “Дженоа”, Андрей Шевченко будет получать в год 2 миллиона евро за сезон.

Шевченко будет получать в Генуе 2 млн евро за сезон

Об этом сообщило издание Calcio Finanza. При этом подчеркивается, что речь идет о “чистом” доходе. Зарплата-брутто составляет 2,62 млн.

Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Интересно, что сразу шестеро футболистов «Дженоа» получают в клубе больше своего нового наставника.

Ранее Власти писали, что бывший тренер сборной украины Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского клуба «Дженоа».

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Тэги: футбол, Андрей Шевченко
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