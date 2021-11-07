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10:39 09 Ноября 2021 46 Комментарии
В Италии озвучили зарплату Шевченко как главного тренера “Дженоа”
Украинский тренер, подписавший контракт с итальянским клубом “Дженоа”, Андрей Шевченко будет получать в год 2 миллиона евро за сезон.
Шевченко будет получать в Генуе 2 млн евро за сезон
Об этом сообщило издание Calcio Finanza. При этом подчеркивается, что речь идет о “чистом” доходе. Зарплата-брутто составляет 2,62 млн.
Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Интересно, что сразу шестеро футболистов «Дженоа» получают в клубе больше своего нового наставника.
Ранее Власти писали, что бывший тренер сборной украины Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского клуба «Дженоа».
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Тэги: футбол, Андрей Шевченко
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