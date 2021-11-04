НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:14 09 Ноября 2021 Просмотров 194   КомментариевКомментарии

Россия перебросила к украинской границе танковый батальон Т-80У

В Воронежскую область, граничащую с Украиной, прибыл как минимум один батальон российских танков Т-80У.

В Воронежской области заметили батальон танков Т-80У

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британское агентство Jane’s, специализирующееся на военной аналитике.

Согласно видеозаписям, батальон основных боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области.

По предположению аналитиков танки могут направляться на полигон Погоново, который находится в 250 километрах от границы с Украиной.

Неделю назад Janes сообщало о развертывании танков и самоходной артиллерии в Брянской и Курской областях рядом с северной границей Украины.

В отличие от весеннего развертывания  российских войск, их скапливание в ноябре происходит скрыто, часто – ночью.  При этом используются элитные наземных подразделения российской армии.

По словам представителей агентства, эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

Танк Т-80У принят на вооружение в 1985 г. и серийно производился с 1985 г. на Ленинградском Кировском Заводе и на Омском Заводе Транспортного Машиностроения. В 1990 г. танки оснащены новым двигателем ГТД-1250 и ПТРК 9К119М «Инвар».

Танки Т-80У считались в конце 1980-начале 1990-х годов наиболее совершенными советскими танками – «танками прорыва».

Как ранее сообщали Власти,  спикер оборонного ведомства Джон Кирби заявил на брифинге, что США обеспокоены маневрами России у границ Украины.

Источник:
Тэги: граница Украины
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.11.2021 07:53
Российских войск возле украинской границы станет больше зимой – Минобороны
ТОР
03.11.2021 09:00
Разведка рассказала, какие войска РФ скопились у границы с Украиной и сколько их
ТОР
02.11.2021 11:38
В Кремле отреагировали на информацию о российских танках у границы с Украиной
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве задержали экс-начальника тюрьмы «Изоляция» в «ДНР»

12:44  Украина

Минздрав расширил список профессий для обязательной вакцинации

11:59  Украина

В Украине введут COVID-амнистию для купивших сертификаты

11:44  Украина

Россия перебросила к украинской границе танковый батальон Т-80У

11:14  Украина

Израиль нанес ракетные удары по объектам в Сирии

11:13  Мир

Черкасская область войдет в «красную» зону, еще два кандидата на грани

10:57  Украина

В Сингапуре прекратят бесплатно лечить COVID-19 у невакцинированных

10:52  Мир

В Италии озвучили зарплату Шевченко как главного тренера “Дженоа”

10:39  Мир

Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

10:27  Мир

Пентагон заявил, что следит за российскими войсками на границе с Украиной

10:20  Мир

Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент. Фото

10:10  Мир

США обвинили украинца в масштабной кибератаке

09:50  Мир

В Киеве пьяный водитель влетел в место ДТП, ранил патрульного и сбежал

09:48  Украина

Благодарим за сотрудничество: Беларусь отказалась поставлять электроэнергию в Украину

09:29  Украина

В Нигере во время пожара в школе погибли 25 детей

09:17  Мир

Одна из самых вакцинированных стран Европы возвращает карантинные ограничения из-за всплеска COVID-19

08:58  Мир

Медиков включат в список профессий с обязательной вакцинацией, – Ляшко

08:56  Украина

Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент. Фото

10:10 Мир

В Киеве пьяный водитель влетел в место ДТП, ранил патрульного и сбежал

09:48 Украина

Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков

03:23 Мир

Начальная школа Шотландии просит мужчин и мальчиков носить юбки для «равенства»

01:26 Мир

Съела кур и морских свинок: купленный ребенку щенок оказался дикой лисицей

00:10 Мир

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности

22:43 Мир

Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

Путин и глава ЦРУ Бернс поговорили по телефону: стало известно о чем

12:07 Мир

В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода

11:30 Украина

Во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле

06:57 Украина

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей

17:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com