Россия перебросила к украинской границе танковый батальон Т-80У

В Воронежскую область, граничащую с Украиной, прибыл как минимум один батальон российских танков Т-80У.

В Воронежской области заметили батальон танков Т-80У



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британское агентство Jane’s, специализирующееся на военной аналитике.

Согласно видеозаписям, батальон основных боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области.

По предположению аналитиков танки могут направляться на полигон Погоново, который находится в 250 километрах от границы с Украиной.

Неделю назад Janes сообщало о развертывании танков и самоходной артиллерии в Брянской и Курской областях рядом с северной границей Украины.

В отличие от весеннего развертывания российских войск, их скапливание в ноябре происходит скрыто, часто – ночью. При этом используются элитные наземных подразделения российской армии.

По словам представителей агентства, эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

Танк Т-80У принят на вооружение в 1985 г. и серийно производился с 1985 г. на Ленинградском Кировском Заводе и на Омском Заводе Транспортного Машиностроения. В 1990 г. танки оснащены новым двигателем ГТД-1250 и ПТРК 9К119М «Инвар».

Танки Т-80У считались в конце 1980-начале 1990-х годов наиболее совершенными советскими танками – «танками прорыва».

Как ранее сообщали Власти, спикер оборонного ведомства Джон Кирби заявил на брифинге, что США обеспокоены маневрами России у границ Украины.

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