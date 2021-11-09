Минздрав расширил список профессий для обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Обладателям профессий из списка нужно вакцинироваться до 9 декабря



Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Помимо сотрудников учреждений образования и органов власти в него вошли сотрудники:

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

– предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Список таких предприятий можно посмотреть в постановлении Кабмина от 4 марта 2015 года №83.

В Минздраве отметили, что сотрудники перечисленных учреждений обязаны вакцинироваться до 9 декабря.

В противном случае сотрудников отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Ранее Власти писали, что, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, работников медицинских учреждений включат в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19, но сделают это не сейчас.

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