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12:44 09 Ноября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

В Киеве задержали экс-начальника тюрьмы «Изоляция» в «ДНР»

Служба безопасности Украины задержала боевика незаконной вооруженной группировки «ДНР», возглавлявшего тюрьму «Изоляция» в оккупированном Донецке. Она прославилась дикой жестокостью, нечеловеческими пытками и зверскими убийствами.

"Изоляция" известна жестокими пытками и убийствами украинцев

Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция», – сообщили силовики.

По их информации, задержанный организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины.

Мужчину задержали в рамках производства по статьям о торговле людьми, создании террористической организации, создании не предусмотренных законом вооруженных группировок, нарушении законов и обычаев войны.

«По поводу бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности», – уточнили в СБУ.

Ранее 9 ноября писатель, журналист и бывший пленник “Изоляции” Станислав Асеев сообщил, что в Киеве задержали причастного к военным преступлениям в тюрьме “ДНР” Дениса Куликовского, известного как «Палыч».

Помещения бывшего завода «Изоляция» были захвачены контролируемыми Россией группировками в 2014 году.

Позже со слов возвращавшихся по обменам пленниками и заложниками стало известно, что в «Изоляции» функционирует тюрьма, где жестоко пытают и убивают украинцев.

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Тэги: СБУ, ДНР
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