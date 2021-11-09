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Главная » Мир » Общество
13:49 09 Ноября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Пока ничего не выросло: в России губернатор Ханты-Мансийского края сделала шесть прививок от COVID-19

В России губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова шесть раз вакцинировалась от коронавируса.

Комарова переболела COVID-19 в 2020 году

Об этом сообщило издание Znak. Своим достижением женщина похвасталась во время обсуждения проблемы антипрививочников с депутатами города Урая.

«Лично я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании. Я поставила «Спутник V», — сказала Комарова.

За какое время она успела сделать шесть уколов, губернатор не уточнила. Но добавила, что у нее «пока ничего не выросло».

Это не первое заявление Комаровой о ее участии неком исследовании вакцины.

Об этом она говорила в июне.

«Я участвую в исследованиях, и меня контролируют. Но не столько для того, чтобы понять, сколько у меня антител, сколько чтобы понять, как работает вакцина в том или ином человеке. Это имеет большое значение в том числе для того, чтобы росло доверие людей к вакцинации», — рассказывала тогда Комарова.

Ранее Власти писали, что в Украине третью дозу вакцины от COVID-19 будут рекомендовать лишь определенным категориям населения.

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Тэги: Россия, вакцинация
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