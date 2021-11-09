В Киеве пьяный прохожий угнал маршрутку, воспользовавшись, тем, что водитель отвлекся.

Автобус угнали, когда водитель отвлекся



Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. По словам правоохранителей, к ним обратился водитель угнанного транспортного средства.

Он сообщил, что автобусом “Богдан” завладел неизвестный в Карельском переулке.

Полицейские передали ориентировку всем патрульным нарядам, и через некоторое время автобус заметили и остановили на улице Азербайджанской в ​​Днепровском районе.

Правоохранители задержали 29-летнего винничанина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подозреваемый не смог объяснить мотивы своего поступка и имел явные признаки алкогольного опьянения.

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее Власти писали, что в Киеве на бульваре Академика Вернадского во время оформления ДТП с участием автомобилей Renault и BMW в место аварии влетел на большой скорости автомобиль Hyundai.

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