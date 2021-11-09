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Главная » Украина » Общество
14:19 09 Ноября 2021 Просмотров 186   КомментариевКомментарии

Черкасская область переходит в «красную» зону с 12 ноября

С 00:00 12 ноября на территории Черкасской области вводится «красный» уровень эпидемической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В «красной» зоне запрещено:

  • работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
  • проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
  • работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Кроме того,  жители регионов «красной» зоны могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области только приналичии сертификата о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Ранее власти писали, что министерство здравоохранения Украины инициировало созыв Госкомиссии ТЭБ и ЧС по поводу перевода Черкасской области в «красную» зону карантина.

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Тэги: карантин в Украине
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