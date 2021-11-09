Черкасская область переходит в «красную» зону с 12 ноября
С 00:00 12 ноября на территории Черкасской области вводится «красный» уровень эпидемической опасности.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В «красной» зоне запрещено:
- работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
- проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
- работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.
Кроме того, жители регионов «красной» зоны могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области только приналичии сертификата о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.
Ранее власти писали, что министерство здравоохранения Украины инициировало созыв Госкомиссии ТЭБ и ЧС по поводу перевода Черкасской области в «красную» зону карантина.