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Главная » Украина » Общество
14:32 09 Ноября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Владелец скандального ресторана Nebos сдал заведения Киева, куда пускают без сертификата

Владелец ресторана Nebos Максим Богданович назвал еще три киевские заведения, помимо своего, куда впускають без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации

Владелец Nebos назвал заведения антивакцинаторов

На своей странице в Facebook он уточнил, что это не полный список.

«Это не весь список! Ещё не будет много чего, что вы привыкли считать обычным. Сейчас хорошо-бы большим центрам перестать дискриминировать людей, и открыто заявить об этом, даже если у вас внутри открыты центры вакцинации. Открыто встретиться со страхом и больше не предавать свою совесть», — написал Богданович.

В своем посте он указал названия трех заведений:

  • Draw — веганское кафе на улице Антоновича, 19;

  • Resto Bar Antares — семейный ресторан на улице Верховинной, 46/12;

  • Akulova — фитнес-студия на Харьковском шоссе.

Ранее Власти писали, что в Киеве опечатали пленкой и заклеили ограничительными лентами ресторан Nebos, расположенный на Малой Житомирской недалеко от Майдана.

Источник:
Тэги: Киев, вакцинация
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