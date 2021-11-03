Владелец скандального ресторана Nebos сдал заведения Киева, куда пускают без сертификата

Владелец ресторана Nebos Максим Богданович назвал еще три киевские заведения, помимо своего, куда впускають без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации

Владелец Nebos назвал заведения антивакцинаторов



На своей странице в Facebook он уточнил, что это не полный список.

«Это не весь список! Ещё не будет много чего, что вы привыкли считать обычным. Сейчас хорошо-бы большим центрам перестать дискриминировать людей, и открыто заявить об этом, даже если у вас внутри открыты центры вакцинации. Открыто встретиться со страхом и больше не предавать свою совесть», — написал Богданович.

В своем посте он указал названия трех заведений:

Draw — веганское кафе на улице Антоновича, 19;

Resto Bar Antares — семейный ресторан на улице Верховинной, 46/12;

Akulova — фитнес-студия на Харьковском шоссе.

Ранее Власти писали, что в Киеве опечатали пленкой и заклеили ограничительными лентами ресторан Nebos, расположенный на Малой Житомирской недалеко от Майдана.

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